أستاذ بجامعة الأزهر: كتابة الأموال للجمعيات الخيرية لحرمان باقي الورثة مخالف لشرع الله

قال الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن هناك أنواع عقود فاسدة في القانون، وهي ما يمكن أن تكتب بغرض حرمان باقي الورثة وتكون بشكل صوري فقط.

فلسفة الميراث في دين الله

وأضاف الأزهري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أن فلسفة الميراث في دين الله، تشير إلى أن البنت لها الثلث والزوجة لها الثمن والأم أيضًا لها الثمن.

وتابع عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس لكي يؤلف بين قلوبهم، مؤكدًا أن الشخص ليس حر في توزيع أمواله إذا كان الهدف والقصد هو حرمان آخرين.

وأشار الأزهري إلى أنه إذا قام الشخص بكتابة أمواله لأي شخص أو جمعيات خيرية كان بهدف أو بقصد حرمان لباقي الورثة فأنه يكون مخالف لشرع الله.