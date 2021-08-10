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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيشو: أمي أكتر إنسانة تعبت عشاني.. وسر تخسيس 2 كيلو في يوم ..فيديو

اللاعب كيشو مع اسرته
اللاعب كيشو مع اسرته

قال اللاعب محمد إبراهيم كيشو ، إن والدتي هي صاحبة الفضل فيما وصلت إليه ، منوها أن والدته هي أكثر إنسانة تعبت من أجلي ووالدي أيضا وهم سبب تواجدي هنا الان بفضل دعواتهم .

 

وأضاف كيشو خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سى " ، أن والدتي كانت تذهب معي إلى المدرسة وتنتظرني حتى أقوم بالدراسة صباحا ويقوم بالتدريب بعد انتهاء اليوم الدراسي ، والدتي ضحت بعمرها وحياتها حتى أصل لما أنا فيه الآن .


وأوضح كيشو ، قمت بعمل خطة للأكل وطلب مني ان اخس 2 كيلو في يوم حتي يتم ميزاني للدخول الى البطولة وبالفعل امتنعت عن الاكل وقمت بعمل التمرينات اللازمة لحرق ما قم بأكلة والوصول الي الوزن المطلوب .


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مدرب كيشو : درسنا 16 لاعبا في الأولمبياد .. وقلة الخبرة حالت دون الحصول على الذهبية

 

أعرب محمد إبراهيم مدرب كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الروماني عن سعادته بالتتويج بالبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

 

قال إبراهيم : درسنا كافة اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية ودرسنا نقاط القوة والضعف.

 

وأكمل : 16 لاعبا كنا علي علم بكل صغيرة وكبيرة قبل مواجهتهم ولم نخش مواجهة أحد ولكن بعض الأخطاء الفنية وقلة الخبرة حالت دون حصولنا على الذهبية .

 

وأوضح : اكتسب كيشو خبرة كبيرة من تواجده في أولمبياد طوكيو وسنعمل لتحقيق ميدالية ذهبية في فرنسا .

 

واختتم محمد إبراهيم مدرب كيشو قائلا : الحمد لله على البرونزية وإن شاء الله نحقق الذهبية في فرنسا .

 

خطف مدرب محمد كيشو المتوج بالميدالية البرونزية فى منافسات المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قلوب المصريين بسبب عبارته المؤثرة خلال مباراة “ كيشو ” البطل المصري على الميدالية البرونزية.

 

ولعب مدرب كيشو دورا بارزا فى حصد الميدالية البرونزية من قبل البطل كيشو نتيجة عباراته التشجيعية المؤثرة والتى جاءت على رأسها “ فاضل 40 ثانية على موتك يا كيشو ” فى إشارة إلى أن المباراة قاربت على الانتهاء وتتويج كيشو بميدالية الأولمبية وهو ما أدى إلى تعاطف كبير من قبل المصريين مع كلمات مدرب كيشو.

 

وحقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو.
 

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