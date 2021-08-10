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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبة الصيدليات : 86 صيدليا توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا..فيديو

الدكتور حاتم البدوي
الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة الصيدليات

قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن الصيادلة تعرضوا لكثير من المخاطر خلال جائحة كورونا، لأن بعض المرضى قد يأتوا للصيدليات محملين بفيروس كورونا.

 

وأضاف البدوي خلال لقاء له لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أن الصيادلة يقوموا بدورهم على أكمل وجه، ويقوموا بتحويل مرضى كثيرين لأطباء ومستشفيات على حسب الحالة.

 

وزارة الصحة أقرت البروتوكول الوقائي المحفز للجهاز المناعي

وتابع سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة الصحة أقرت البروتوكول الوقائي المحفز للجهاز المناعي يمكن صرفه من الصيدليات بصورة طبيعية جدا.

 

وأشار البدوي إلى أن هناك حوالي 86 صيدليا توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

 


 

فيروس كورونا اتحاد الغرف التجارية وزارة الصحة الغرف التجارية الصحة

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