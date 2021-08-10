تفاصيل مهمة عن الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأمريكي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتصال الذي جمعه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "تحدثت مرة أخرى مع وزير الخارجية السعودي عن الهجوم الإيراني الأخير في بحر العرب والتعاون الأمني بيننا".

وأضاف: "ناقشنا أيضًا دعم وقف إطلاق النار في اليمن والحاجة إلى إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".

وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وخلال الاتصال، استعرض الوزيران العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

وفي يونيو الماضي، التقى وزير الخارجية السعودي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان.



وناقش الأطراف خلال اللقاء تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أشاد بقرار السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن.

وقال بلينكن في تصريحات صحفية إن واشنطن تركز كثيرا على الجهود الدبلوماسية لإنهاء أزمة اليمن، داعيا الحوثيين للانخراط في الحل السياسي.