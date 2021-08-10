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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركات السياحة: مصر ليست ضمن الدول المسموح لها بأداء العمرة

الحرم المكي
الحرم المكي

قال باسل السيسى، عضو غرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية نشرت شروط تقدم الأفراد للعمرة، ولكن لم يتم ذكر مصر بين الدول التي نشرتها السعودية، مؤكدا أن المستقبل سيشهد وجود مصر بين هذه الدول، ولكن لا يوجد وقت محدد حتى الآن، وهذا سيكون وفقا لإصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

 

وأضاف «باسل السيسي »، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن عدد المعتمرين سيكون 20 ألف شخص حتى يصل إلى 60 ألفا شهريا، وستوجد إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

 

وتابع: «أي معتمر هيقعد 3 أيام إجباري في الفندق، حتى لو معندوش حاجة عشان يتم التأكد إن مفيش إصابة ، و أسعار العمرة هتغلى عشان مسحات " بي سي أر" قبل المغادرة  و الوصول، و هناك وثائق تأمين أثناء الرحلة، فضلاً عن أن التسكين في الفنادق سيكون بأعداد أقل و ده كله هيضاعف تكاليف العمرة.

 

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الدولة المصرية ستعلن الضوابط الخاصة بالعمرة، عندما تسمح السعودية للمصريين بالسفر إليها لأداء العمرة ، و سيتم نشر الضوابط لتعريف المواطنين قبل سفرهم.

 

و سمحت السعودية بحج نحو 60 ألف شخص فقط في الموسم الماضي، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة ، خاصة أن الحجاج يأتون من مختلف بقاع الأرض.

العمرة مصر السعودية كورونا اخبار التوك شو

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