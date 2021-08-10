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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر يكشف حقيقة تعديه على مصور صحفي في جنازة دلال عبد العزيز|خاص

أحمد زاهر
أحمد زاهر

ردَّ الفنان أحمد زاهر، على ما يثار بشأن تعديه على أحد الصحفيين في أثناء جنازة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال أحمد زاهر، في تصريح لـ"صدى البلد": "لم يحدث أنني اعتديت على صحفي، وكل الحكاية إن بنتي ليلى كانت منهارة وتبكي بشدة؛ لأن علاقتها بدلال عبد العزيز كانت قوية، وتعتبرها والدتها الثانية".

وأضاف أحمد زاهر: "منذ تعب الأستاذة دلال عبد العزيز؛ وليلى أصبحت تبكي، وتقرأ لها القرآن عشان تخف".

وأكمل أحمد زاهر: "لما ماتت؛ اتصدمت، وكانت في الجنازة منهاره من العياط، ففوجئت بمصور يقوم بتصويرها وهي تبكي، قولتله ملهاش لازمة، هتستفاد إيه، واحدة بتعيط".

واختتم أحمد زاهر: "فِضِل يلف ورانا ويصور، وأنا كل شوية أقوله ما تصورش؛ لحد ما اقترب مننا بشدة وبيصورنا بالعافيه؛ فقولتله أنت بتعمل ايه؟، وقومت واخد التليفون المحمول من يده اليمنى، ووضعته في يده اليسرى".

أحمد زاهر يودع دلال عبد العزيز


ودع  الفنان أحمد زاهر الفنانة دلال عبد العزيز التي توفيت اليوم عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت أكثر من 100 يوم.

 

ونشر أحمد زاهر صورة له عبر موقع انستجرام  وعلق عليها“ لا حول ولا قوه الا بالله وإنا لله و انا اليه راجعون توفت الفنانه القديرة دلال عبد العزيز أطيب قلب و أحن أم و أعظم فنانة.

 

وأضاف "مع السلامه يا ست الكل هاتوحشينا أوي ربنا يرحمها و يغفرلها و يدخلها فسيح جناته و يصبر دنيا و ايمي و كل أهلها و جمهورها اللي أنا واحد منهم ربنا يرحمك يا حبيبتي ”.

 

وحرصت منظمة "يونيسيف" على نعي الفنانة دلال عبد العزيز، التى وافتها المنية، اليوم السبت، بعد فترة صراع مع المرض دامت نحو 4 أشهر، مقدمة العزاء للنجمة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسيف مصر للنوايا الحسنة، فى وفاة والدتها داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يرزقهم الله الصبر والسلوان.
 

وكتب الحساب الرسمى لـ"يونيسيف مصر"، عبر تويتر: "تنعى يونيسف النجمة دلال عبد العزيز، والدة الفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة يونيسف مصر للنوايا الحسنة، تغمدها الله بواسع رحمته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان على هذا المصاب الأليم".

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