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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على شاب في المغرب بعد تشويهه جدارية للملك بالألوان

العاهل المغربي
العاهل المغربي

أعلنت السلطات المغربية القبض على شخص؛ عقب ظهوره في مقطع فيديو وهو يقوم بـ"تشويه" لوحة جدارية بمدينة مراكش للعاهل المغربي، الملك محمد السادس وولي عهده.

 

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ووفقا لموقع "هسبريس"، فإن السلطات المغربية أجرت بحث بخصوص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل خلال الأيام الأخيرة، توصلت إلى تحديد هوية الفاعل، وألقي عليه القبض في إحدى المدن شمال البلاد.

 

وظهر المشتبه به في الفيديو، وهو يلتحف علما أمازيغيا، وتوجه نحو الجدارية التي تبدو حديثة، وهو يحمل أكياسا بها طلاء أحمر اللون، وبدأ يرشق اللوحة.

 

وأوضح الموقع أن المتهم مرتبط بـ"أوساط معادية للمغرب" تقيم بدولة هولندا، حيث أنه "كان يتواصل مع مواطنين هولنديين اثنين من أصول مغربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استدرجاه للقيام بأفعال تستهدف رموز المغرب ومقدساته".

مقطع فيديو القبض على شخص العاهل المغربي ولي العهد المغربي جدارية للملك المغربي

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