هاشتاج #رجالة الزمالك تقدر يتصدر تويتر والجمهور يدعم الفريق

دشن عدد كبير من جمهور الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #رجالة الزمالك تقدر، وذلك بعد تحديد موعد مباراة نادي الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
“#رجاله_الزمالك_تقدر ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ، بإذن الله الدوري للملكي عشان خاطر جمهوره العظيم ”.
“نادي ملكي ووراه فرسان.. في أي موقف هتلاقي جمهور الزمالك بيبان #رجاله_الزمالك_تقدر”.
وغرد أخرون:"عاهدناكم رجالا في الشدائد فكونوا ف الموعد #رجاله_الزمالك_تقدر".
“انتم الافضل انتم الاحق تقدروا تفروحوا جمهوركم #رجاله_الزمالك_تقدر”.
ويحل الزمالك ضيفًا، على نظيره الاتحاد السكندري، مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.
وتنطلق صافرة اللقاء بين الاتحاد والزمالك، في تمام التاسعة مساءً، على استاد الإسكندرية.
ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ41 نقطة.
ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة مطاردة الأهلي على صدارة الدوري.
في المقابل يتطلع اتحاد جدة، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، لتحقيق الفوز أيضًا لضمان التواجد في المربع الذهبي.
الزمالك يفوز على المجد استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق المجد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب؛ في إطار استعدادات الفريق للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له غدا، الثلاثاء.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.
جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار عقب ارتدادها من حارس المرمى، وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا شيكابالا قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد عواد وأحمد عيد وأحمد محمود وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل، بدلا من: محمد أبو جبل وحازم إمام وأحمد زكي ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وحميد أحداد وسيد نيمار.
وكثف الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم في الشوط الثاني، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.