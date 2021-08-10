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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج #رجالة الزمالك تقدر يتصدر تويتر والجمهور يدعم الفريق

صدى البلد

دشن عدد كبير من جمهور الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #رجالة الزمالك تقدر، وذلك بعد تحديد موعد مباراة نادي الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

#رجاله_الزمالك_تقدر ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ، بإذن الله الدوري للملكي عشان خاطر جمهوره العظيم ”.

“نادي ملكي ووراه فرسان.. في أي موقف هتلاقي جمهور الزمالك بيبان #رجاله_الزمالك_تقدر”.

وغرد أخرون:"عاهدناكم رجالا في الشدائد فكونوا ف الموعد #رجاله_الزمالك_تقدر".

“انتم الافضل انتم الاحق تقدروا تفروحوا جمهوركم #رجاله_الزمالك_تقدر”.

ويحل الزمالك ضيفًا، على نظيره الاتحاد السكندري، مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة اللقاء بين الاتحاد والزمالك، في تمام التاسعة مساءً، على استاد الإسكندرية.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ41 نقطة.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة مطاردة الأهلي على صدارة الدوري.

في المقابل يتطلع اتحاد جدة، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، لتحقيق الفوز أيضًا لضمان التواجد في المربع الذهبي.

الزمالك يفوز على المجد استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق المجد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب؛ في إطار استعدادات الفريق للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له غدا، الثلاثاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار عقب ارتدادها من حارس المرمى، وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا شيكابالا قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد عواد وأحمد عيد وأحمد محمود وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل، بدلا من: محمد أبو جبل وحازم إمام وأحمد زكي ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وحميد أحداد وسيد نيمار.

وكثف الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم في الشوط الثاني، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

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