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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الري يزور المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

وزير الري خلال زيارته
وزير الري خلال زيارته للمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المسرح الروماني المكشوف بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان للتأكد من جاهزيته لإستقبال الحفلات والمؤتمرات والمناسبات وعرضه بأسعار مناسبه للجميع حيث رافقه المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامه للسد العالي وخزان أسوان ولفيف من القيادات بالوزارة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة آيرين فايز مدير عام المركز الثقافي الافريقي بأسوان بأن المسرح يقع علي مساحة قدرها 15 الف متر مربع منها (3500 متر مربع مسطح جسم المسرح والمدرجات ، وأستخدم في بناؤه خامات البيئة الاسوانية من الحجر الرملي في انسجام مع مبني المتحف ويسع حوالي 2500 فرد ، ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل.

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وأشارت إيرين فايز بأن المسرح المكشوف مجهز بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية التى تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان ، وإعتباره قبلة المؤتمرات والحفلات والمهرجانات الدولية والإقليمية والمحلية حيث أن المسرح المكشوف يعتبر أحد مكونات المركز الرئيسية والذى يعتبر إضافة حضارية وثقافيه وفنية لوزارة الموارد المائية والرى.

هذا ووسط أجواء من الفرحة وإطلاق الزغاريد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع قسائم صرف 21 جهازا كهربائيا منزليا ما بين ( ثلاجة – بوتاجاز – غسالة ) حديثة  لـ 17 عروسة من الأسر الأكثر إحتياجاً والأيتام والغير قادرين ، وهو الذى جاء تتويجاً لجهود مبادرة " الناس لبعضهم " التي أطلقها المحافظ في مارس 2020 مع الموجه الأولي لجائحه كورونا ، وذلك بحضور أسر العرائس بجانب اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، والدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة .  

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة ، مؤكداً على أن المبادرة تهدف لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة وذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية المبذولة والمجتمع المدني تماشياً مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أجل رسم البسمة والفرحة على وجوههم وخاصة للفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من الحالات المستهدفة .

وأوضح محافظ أسوان بأن مبادرة " الناس لبعضهم " حققت معدلات كبيرة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كافه المجالات الإجتماعية والمادية والطبية حيث كثفت جهودها لخدمه ذوي الإحتياجات الخاصة عن طريق توفير الأطراف الصناعية حتي يتمكن ذوي الهمم من الأندماج داخل المجتمع لينتفع بهم ويستفيد من طاقاتهم لبناء أنفسهم ومجتمعهم .  

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية الري

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