أطفال ولكن| أحمد: أعمل في لم الكراتين والزجاجات الفارغة لمساعدة أهلي.. وأتمنى أن أصبح ضابطا

"أنا نفسي أطلع ضابط علشان أحمي الغلابة اللي زي أهلي كده من أي حد شرير يتعرض لهم".. بهذه الكلمات بدأ الطفل أحمد ابن مركز إخميم شرقي محافظة سوهاج، والذي يعمل نباشًا منذ نعومة أظفاره؛ ليُساعد عائلته، حديثه مع "صدى البلد".

قال ابن الـ 13 عامًا، إنه سيلتحق بالصف الأول الإعدادي ويتمنى أن يُكمل مراحل التعليم حتى يحظى بفرصة للالتحاق بكلية الشرطة؛ كي يصبح ضابطًا يحمي وطنه ومواطنيه.

حمل أحمد، منذ نعومة أظفاره وهو ابن الخامسة من عمره هم عائلته، وبشيم الرجال أصر على تحمل المسئولية مع أهله ليساعدهم في مصروفات المنزل.

وقال الطفل عبده ابن خال أحمد: "أنا باخد يومية ٣٠ جنيه بديهم لأمي وباخد منهم جزء اشتري بيه حاجات لنفسي،وأنا بعمل منذ 3 سنوات نباشًا، بلم الكراتين والمُعلبات والزجاجات الفارغة المُلقاة بالقمامة في شوارع محافظة سوهاج.

وأضاف التلميذ بالصف السادس الابتدائي، أنه يعود بحصيلة يومه من الكراتين وغيرها إلى شقيق والدته، ثم يأخذ يوميتهُ ليعود بها إلى والدته ويطلب منها أن تجلب ما تشاء من احتياجات المنزل.

وأكد الطفلان أن والدتهما تُشجعانهما دائمًا ويفتخران أنهما يعملان ويكسبان رزقهما من عرق جبينهما، رغم صِغر سنهما.