ظاهرة طبيعية تظهر في سماء الوطن العربي مساء الخميس المقبل

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة السعودية، عن تعرض سماء المملكة والمنطقة العربية لذروة شهب البرشاويات بداية من منتصف ليل الخميس المقبل.

وقالت الجمعة إن الشهب سوف تستمر حتى شروق شمس يوم الجمعة المقبل، حيث يتوقع أن تتساقط بمعدل يصل إلى 100 شهاب في الساعة الواحدة.

وكانت شهد كوكب الارض ظاهرة فلكية مميزة لا تحدث كثيرآ، حيث يظهر كوكب زحل مقابل الشمس، وسيكون مرئيًا طوال الليل ويقع في كوكبة الجدي ويصل زحل إلى أعلى ارتفاع له في السماء حوالي منتصف الليل، فى ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن كوكب زحل وصل إلى التقابل مع الشمس في السماء وسيكون مرئيًا فى سماء ما بين الساعة السابعة و40 دقيقة بعد الغروب عند ارتفاع 9 درجات فوق الأفق الجنوبى الشرقى وحتى الساعة الرابعة و24 دقيقة من فجر اليوم التالى.



وأضاف تادرس لـ"صدي البلد" أن الأرض ستكون بين كوكب زحل والشمس ووجه زحل مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وسيكون مشاهدا طوال الليل في أحسن أحواله وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وأقماره .