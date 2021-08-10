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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأقل منذ 4 أشهر.. انخفاض في أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية أقل مستوى له في ما يزيد عن 4 أشهر،  وذلك وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

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9 جنيهات.. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

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النشرة الاقتصادية.. أسعار الذهب تخسر 12 جنيها.. والبورصة تربح 766 مليون جنيه

ونزل الذهب في السوق 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4 بالمئة إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس 2021. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو 2021 واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، ما أسفر عن انخفاض أسعار الذهب. 

الخزانة الأمريكية أسعار الذهب الفيدرالى الامريكى الولايات المتحدة أذون الخزانة أسعار الذهب العالمية

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