الأقل منذ 4 أشهر.. انخفاض في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية أقل مستوى له في ما يزيد عن 4 أشهر، وذلك وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

ونزل الذهب في السوق 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4 بالمئة إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس 2021. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو 2021 واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، ما أسفر عن انخفاض أسعار الذهب.