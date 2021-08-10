عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شديد العدوى.. "الصحة العالمية" تعلن وفاة رجل في إفريقيا بسبب فيروس جديد

مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية- تيدروس أدهانوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن السلطات الصحية في غينيا، سجلت وفاة بفيروس "ماربورج"، وهو حمى نزفية شديدة العدوى، شبيهة بفيروس "إيبولا".
 

وأصدرت المنظمة- في بيان لها، اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة “إكسبريس البريطانية”- إنذارًا طارئًا؛ بعد وفاة رجل بسبب الفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الوفيات بفيروس ماربورج، تعد عالية، وحتى الآن لا يوجد دواء معتمد لمكافحته.


وتحقق منظمة الصحة العالمية الآن في مصدر العدوى بعد الوفاة المسجلة، حيث تخشى من تفشي المرض على المستويين الوطني والإقليمي.


وأوضحت المنظمة أنه "في المرحلة المبكرة من المرض، يصعب تمييز التشخيص السريري عن أمراض الحمى الاستوائية الأخرى، بسبب أوجه التشابه في الأعراض السريرية"، وأنه "على الرغم من أن الاختبارات حددت الفيروس، إلا أنه من الصعب للغاية التعرف على الفيروس في البداية بسبب تشابهه مع الإيبولا".

الصحة العالمية وفاة فيروس جديد شديد العدوى فيروس

ترشيحاتنا

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

شديد العدوى.. "الصحة العالمية" تعلن وفاة رجل في إفريقيا بسبب فيروس جديد

فضل الصدقة في شهر المحرم.. احرص عليها لهذه الأسباب

بعد توقف قلبه في الملعب..كريستيان إريكسون يحقق أمنية طفلة قبل دخولها غرفة العمليات

بقيت يتيمة.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

ليس له علاقة بالسرعة| خبير معلوماتي يكشف استخدامات الملصق الإلكتروني.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ