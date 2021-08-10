بتهمة تهريب مخدرات.. الصين تؤيد حكم إعدام مواطن كندي

رفضت محكمة صينية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من مواطن كندي على حكم ضده بالإعدام، بتهمة تهريب المخدرات إلى الصين.

وتتهم السلطات الصينية المواطن الكندي، روبرت لويد شلينبرج، بتهريب أكثر من 222 كيلوجراما من الميثامفيتامين، حيث حكم عليه بالإعدام في عام 2019.

فيما ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الصينية منعت مندوبين كنديين وأوروبيين من حضور محاكمة المواطن الكندي.

وكانت رفضت الصين انتقادات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للحكم الصادر بالإعدام بحق مواطن كندي بعد إدانته في تهمة تهريب المخدرات، داعية أوتاوا إلى احترام سيادة الصين وحكم القانون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ تعليقا على إعراب رئيس الوزراء الكندي عن بالغ قلقه جراء ما وصفه بحكم الإعدام "التعسفي" بحق مواطن كندي، إن "وصف الحكم بالتعسفي أمر خاطيء. لا أعرف هل تمت قراءة حيثيات الحكم والإطلاع على القانون الصيني جيدا أم لا؟ الحيثيات واضحة تماما. فالمواطن الكندي روبرت لويد تشيلينبرج أدين في عملية تهريب مخدرات بكميات تصل إلى نحو 202 كيلوجرام، والتورط مع منظمة دولية للتهريب".

وأضافت يينغ: "الجميع متساوون أمام القانون، وحكم القانون. كندا تنتهج بذلك معايير مزدوجة، ويجب عليها احترام سيادة الصين وحكم القانون، والتوقف عن إطلاق مثل هذه التصريحات".

