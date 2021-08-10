"عن العشاق" يختتم عروضه في قصر الأمير طاز غدا الأربعاء

يختتم العرض المسرحي"عن العشاق"، عروضه، في قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، غدا الأربعاء، وذلك بعد 7 ليالي عرض ناجحة قدمها أبطال العمل.



"عن العشاق" من العروض المسرحية المتميزة التي تم تقديمها في عام 2013،ومازالت تعرض في أكثر من موسم مسرحي حتى الآن، وتحظى بحضور جماهيري كبير، العرض مأخوذ عن الكتاب الشهير"طوق الحمامة في الألفة والألاف "لأبن حزم الأندلسي، وتقدم مع مختارات من أغنيات كوكب الشرق ام كلثوم وارتجالات موسيقية حرة لعازفي فرقة بيت العود العربي.



المسرحية عبارة عن سهرة تجمع بين فنون العرض من حكي وتمثيل وعزف وغناء حي مصحوبا بالرقص المسرحي،ويطرح العمل العديد من الأسئلة في قضية العشق التي مازالت مطروحة للنقاش،فلا أحد يعرف هل يقع العاشق في الحب لصفات المحبوب أم هو عاشق للعشق ذاته،ممزوجا بأغاني أم كلثوم والتي تعد أغانيها الأقرب لما يحتويه مضمون العرض.



"عن العشاق"بطولة حمزة العيلي ،ماهر محمود،مارتينا عادل،أحمد زكريا،ساره هريدي،غناء نجوى حمدي،استعراض إيمان لطفي،مصطفى حجاج،ومجموعة من العازفين فادي عادل و شريف صبحي ومحمد صلاح،دراماتورج واعداد كريم عرفة،إخراج هاني عفيفي.