فياريال يعلن تمديد عقده مهاجمه جيرارد مورينو حتى 2027

أعلن نادي فياريال الإسباني، تمديد عقد مهاجمه الدولي جيرارد مورينو، لـ4 مواسم أخرى، لينتهي عقده مع النادي في يونيو 2027.



وأفادت صحيفة "أس" الإسبانية بأن اللاعب الكتالوني يستعد لخوض موسمه الرابع في عقده الممتد لخمسة مواسم، وهو ما دفع النادي للسعي لتحسين وتمديد العقد بهدف عدم الانتظار للنهاية دون حسم الأمور مع اللاعب.



وأضافت أن اللاعب صاحب الـ29 عاما، أصبح أحد أهم المهاجمين في تاريخ "الغواصات الصفراء"، حيث أنه بالإضافة لصعوده من صفوف الناشئين، سيتيح هذا التمديد بقاؤه مع الفريق على مدار 10 مواسم.



يذكر أن فياريال تمكن من استعادة خدمات مورينو بدفع 20 مليون يورو مقابل نسبة 50% من حقوقه الرياضية لدى نادي إسبانيول الذي انتقل إليه بعد تجربته السابقة الخافتة مع النادي "الأصفر".



من جهته، أكد مورينو في تصريحات مقتضبة بعد تمديد العقد "هدفي هو أن أكون سعيدا باستمرار هنا، وتحقيق الأهداف والتحديات الكبيرة"، على غرار ما تحقق في الموسم المنقضي بحصد لقب الدوري الأوروبي.

