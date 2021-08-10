عقب تكليف الرئيس السيسي بعلاجها.. نقل الطفلة مريم إلى معهد ناصر

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في لفتة إنسانية من القيادة السياسية، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناشدة والد الطفلة مريم أحمد كيلاني، والمقيمة بنزلة العرين بمركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، وتبلغ من العمر ٦ سنوات، وتعاني من مشكلة تساقط الشعر منذ طفولتها، والذي يعرضها للتنمر، ويؤدي لسوء حالتها النفسية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه على الفور كلفت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتحرك الفوري لبدء مرحلة العلاج.

وعلي الفور قام فريق طبي من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية علي رأسهم مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتوجه لمنزل الطفلة مريم، وتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليها، ونقلها بسيارة الإسعاف إلي معهد ناصر بالقاهرة أمس الإثنين، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطفلة، بعد اتخاذ القرار المناسب للعلاج.

وقدمت والدة الطفلة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي هذه الاستجابة السريعة، والتحرك مباشرة للبدء في علاج نجلتها، معربه عن سعادتها البالغة هي ونجلتها وجميع أفراد الأسرة، فور تلقيها مكالمة هاتفية باستجابة فخامة الرئيس لعلاج مريم.

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