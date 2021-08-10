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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3.9 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات في النصف الأول من 2021

صدى البلد

 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

أهم مؤشرات نتائج أعمال النصف الأول من 2021 
• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 17.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 31% متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت وإيرادات أخرى لوحدة أعمال الشركات.
• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 6%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 18% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 21%.
• بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.7 مليار جنيه محققا نمو قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققاً هامش ربح قوي قدره 39% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد النفقات.
• بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.9 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 88% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلي المتميز والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون وأرباح فروق العملة. وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في الزيادة في ضرائب الدخل المؤجلة ورد مخصصات شركة فودافون خلال الربع الأول من العام الحالي وبعض المخصصات الاخرى، وأرباح فروق العملة وخسائر الاضمحلال يصل صافي الربح إلى 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 54٪. 
• مثلت النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة نسبة 14% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 2.4 مليار جنيه بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية بدون الترددات الجديدة نسبة 35% من إجمالي الإيرادات حيث وصلت 6 مليار جنيه.
• سجل صافي الدين مبلغ 19 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.4 مرة مقارنة ب 1.6 مرة بنهاية عام 2020 بينما انخفض معدل الفائدة على الدين ليحقق نسبة 5.7% مقارنة بــ  6.9 %  في النصف الأول من عام 2020.

وقد علق  المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من العام 2021 قائلاً:

" سعداء للغاية بنتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي حيث واصلت الشركة تحقيق النمو على الصعيدين التشغيلي والمالي.

 وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والتي بلغت 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالتزامن مع جهودنا المتواصلة تجاه ترشيد التكاليف المختلفة، مما ساهم في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة. 

حيث حققت الشركة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 39٪ مع ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مما انعكس بدوره على نمو صافي الربح بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي.


وقد ظهر حرصنا وتركيزنا على إدارة التدفقات النقدية في كلا من نتائج الأعمال والإفصاح الأخير عن توقيع اتفاقية المساهمين المعدلة مع مجموعة فودافون العالمية، حيث ضاعفت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي صافي التدفق النقدي التشغيلي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وتمكنت من تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية عن هذه الفترة. وظهرت التدفقات النقدية الحرة إيجابية متضمنة توزيعات أرباح فودافون وحتى باستبعاد توزيعات الأرباح من فودافون، حيث حققت الشركة تدفقات نقدية حرة إيجابية تقدر بمليار جنيه و200 مليون جنيه على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات مما يعتبر مرحلة هامة في ضوء تسديد الشركة للدفعة الأولى من الترددات الجديدة والباغة 2.4 مليار جنيه.


لقد اوضحنا من قبل أن هدفنا هو ترجمة النمو الكبير في الإيرادات لينعكس على الأرباح ومن ثم التدفقات النقدية، وبترشيد النفقات الرأسمالية وكذلك الاتفاق على سياسة واضحة ومستمرة لتوزيعات الأرباح مع شركة فودافون، من المتوقع ترجمة تلك المؤشرات إلى استدامة التدفقات النقدية الإيجابية. 

وقد كان ذلك الهدف من أهم مطالب الشركة الذي سعت نحو تحقيقه أثناء التفاوض بخصوص اتفاقية المساهمين المعدلة مع مجموعة فودافون.

 وسوف نواصل العمل على عدة محاور لضمان ريادة الشركة للسوق على جميع الأصعدة. كذلك يسعدنا أن نعلن عن تحصيل الدفعة الثانية من توزيعات الارباح الاستثنائية لشركة فودافون مصر بقيمة 3،6 مليار جنيه في شهر يوليو."
 

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