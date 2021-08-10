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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعمل بشكل طبيعي.. مدير الشئون المرورية يكشف عن الحالة المرورية للطرق والمحاور

صدى البلد

قال محمد صابر، مدير الشئون المرورية: إن معدلات السير اليوم في فترة الذروة الصباحية تتجاوز نسبة الـ60%، مسترسلا: هذا يعني أننا نشهد حالة من الهدوء المروري النسبي على محاور محافظات الوجه البحري والقبلي.

 


وأضاف “محمد صابر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية للقاهرة الكبري تعمل بشكل طبيعي ومرضي، ما عدا الطرق المؤدية لـ الخصوص والمرج المتجهة للسلام.
 

وأشار إلى أنه من الأفضل أن يسلك المواطنين محور روض الفرج بدلا من محور 26 يوليو نتيجة وجود تزاحم، منوها إلى أن طرق محافظة الجيزة تشهد كثافة مرورية نسبية خلال الفترة الصباحية.


وأكد أن التحويلات المرورية الخاصة بجسر السويس مازالت مستمرة، وذلك نتيجة الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات بمحور عدلى منصور أعلى تقاطعه مع محور جسر السويس.

 وفي سياق آخر: تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات بمحور عدلى منصور أعلى تقاطعه مع محور جسر السويس ما يستلزم رفع الباكيات المعدنية للكوبرى المشار إليه الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لمحور جسر السويس للقادم من طريق (القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى) إتجاه مناطق ألف مسكن عن طريق تشغيل الإتجاه الآخر اتجاهين فى الوصلة ما بين محطتى مترو قباء عمر بن الخطاب  اعتبارا من الساعة 12,00 صباحاً يوم الأحد الموافق 1/8/2021 ولمدة (20) يوم وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الشئون المرورية التحويلات المرورية الحالة المرورية اخبار التوك شو الحالة المرورية الصباحية

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