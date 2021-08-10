إنفوجراف وفيديو| أنشطة وجهود مديريات الزراعة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إصداره الثاني باسم: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يصدر الثلاثاء من كل أسبوع، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة كل أسبوع.



وجاء العدد الأول من الإصدار الجديد ليوضح ما تم من جهود وأنشطة بمديريات الزراعة خلال الفترة من ٣ الى ٩ أغسطس الجاري.

وفي محافظة القليوبية، تم عقد اجتماع بمديرية الزراعة لمناقشة ملفات بعض المواطنين راغبي الحصول علي تراخيص إحلال و تجديد أو إقامة مشروعات علي الأراضى الزراعية و ذلك بحضور: وكلاء وزارات الري و الإسكان و الطرق و الصحة و الطب البيطرى و الأملاك و جهاز تحسين الأراضي بالقليوبية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري بالمحافظة، مؤتمرا مشتركا، للتوعية بأهمية التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، كما تواصل المديرية واداراتها المختلفة، حملات المرور على الزراعات الحقلية والحقول الإرشادية، ومتابعتها.

بينما تواصل مديرية الزراعة بكفر الشيخ حملات المرور والمتابعة للوقوف على حالة المحاصيل المنزرعة، ومتابعة حالة الأسمدة بالجمعيات الزراعية، كذلك تم عقد اجتماعا موسعا بمديرية الزراعة بالدقهلية لمناقشة الانتهاء من تسليم كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية والانتهاء من الحصر ورفعه على المنظومة، فضلا عن مناقشة عددا من الموضوعات على رأسها: الزراعة التعاقدية واستغلال الأصول الاستغلال وتحقيق اقصى استفادة منها، كما تواصل مديرية الزراعة بالبحيرة، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة بكافة مركزي: طيبة، المحمودية.

وفي محافظة الإسكندرية، تواصل مديرية الزراعة ، حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وازالتها في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مناطق: اول المنتزه، برج العرب، المعمورة، كما تم عقد اجتماعا لمتابعة الأداء الخاص بمنظومة كارت الفلاح بالإسكندرية، وحث الحائزين على التوجه للبنك الزراعي المصري لإستلام الكروت الخاصة بهم، وفي بورسعيد تم تنفيذ حملة للمرور علي الحقول الارشادية لمحصولي الارز والقطن ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن للموسم الزراعي، بمناطق الاستصلاح و شباب الخريجين، وسهل الطينة، للوقوف على حالة المحصول، ونشر التوصيات العلمية الحديثة، كما تم بالتنسيق بين المديرية، والمجلس القومي للسكان وديوان محافظة بورسعيد ومديرية الشباب والرياضة، تنفيذ ندوة حول تصحيح المفاهيم البيئية وظاهرة التغير المناخي وأثره على الزراعات المختلفة.

وأعلنت مديرية الزراعة بدمياط، استمرار متابعة شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضمن حساب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث بلغ معدل الإنجاز ١٠٠%، كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بنواحي مركز كفر سعد والتي من المقرر انشاء مجمع خدمات زراعية بها في اطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كذلك المرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي المحافظة كما شارك مدير مديرية الزراعة في اعمال مجلس كلية الزراعة بجامعة دمياط وذلك في اطار التعاون والتنسيق المشترك بين المديرية والكلية لخدمة القطاع الزراعي بالمحافظة، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، افتتاح موسم توريد وتسويق محصول دوار الشمس الزيتي، كما أعلنت استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في ٥ مراكز على مستوى المحافظة هي:طامية، الفيوم، سنهور القبلية، إطسا، سنورس، كما تستمر مديرية الزراعة بالمحافظة في عقد سلسلة الندوات التوعوية بحضور ممثلي مديرية الري والبنك الزراعي، لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، كما تم توقيع عقود شراء القطن بين جمعيه تسويق المحاصيل الزراعية بالفيوم والجمعية المشتركة.

كما تواصل مديرية الزراعة ببني سويف حملاتها لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد بمركزي:الواسطى، إهناسيا، كما تواصل مديرية الزراعة بالمنيا حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وازالة اي حالات في المهد قبل تفاقمها، حفاظا علي الرقعة الزراعية، في مركزي: سمالوط، مغاغة.

وأعلنت مديرية الزراعة بأسيوط، تشكل لجنة من الإدارة العامة للمكافحة بالمديرية بالإشتراك مع الإدارة الزراعية لمركز أبنوب لفحص شكوى احد المزارعين، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لعلاج مشكلة المزارع، بينما أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن بدء موسم حصاد التمور بالمحافظة، وهو المحصول الذي تشتهر به المحافظة، ويعد هو المحصول الاستراتيجي بها.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.