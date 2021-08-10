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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نائب رئيس عمال مصر: المجمعات الصناعية تقضي على البطالة وتعمق التصنيع المحلي

عادل عبدالفضيل
عادل عبدالفضيل

أكد عادل عبدالفضيل نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ،رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على أن إجتماع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي أمس الإثنين مع د. محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ود.نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ،لمتابعة خطط التوسع في المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية ،وتنفيذ تكليفات  الرئيس السيسي  بوضع ملف المجمعات الصناعية على أجندة الأولويات ،وتخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن "حياة كريمة"،يؤكد مدى الجدية والحرص على سرعة تنفيذ تلك التكليفات الوطنية التي يدعمها ويساندها الملايين من عمال مصر .


وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذه الخطة والتكليفات ليس من شأنها فقط الإرتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية،بل سوف توفر فرص العمل وتقضي على البطالة بشكل كبير ،مضيفاً أن توطين الصناعات الإستراتيجية من شأنه أن يحافظ على حياة المواطنيين ،موضحاً أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة الدواء، يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء فى مصر ، والعمل على توفيره محليا ، وعدم الإعتماد على الإستيراد من الخارج..

القوى العاملة وزيرة التجارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء الجمارك الرئيس عبدالفتاح السيسي

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