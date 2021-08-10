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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقلاب سيارة نقل محملة بالصابون على الطريق الاقليمى فى القليوبية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية  بالتنسيق مع مباحث المرور من إعادة فتح الطريق الاقليمى فى نطاق مركز بنها امام السيارات مرة أخرى إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون وتم رفع السيارة على جانب الطريق ووضع الرمال على المادة الرغوية " الصابون " للسماح بالسيارات بالسير ولم يسفر الحادث عن اى إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة للمرور يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بالصابون بمدخل بنها على الطريق الاقليمى بنطاق محافظة القليوبية ، وانتقل العقيد رامي سعد رئيس مباحث المرور بالقليوبية  .

على الفور قوات الأمن وتبين انقلاب السيارة محملة بمادة رغوية " صابون " ما ادى الى توقف الطريق وتم التعامل مع الحادث بنقل سيارتين نقل محملتين بالرمال ووضعها على الطريق والسماح بسير السيارات مرة اخرى ولم يسفر الحادث عن اى إصابات وتم التحفظ على السيارة بمعرفة مباحث مرور القليوبية وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الادارة العامة للمرور مديرية امن القليوبية الطريق الاقليمي مرور القليوبية انقلاب سيارة نقل مركز شرطة طوخ

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