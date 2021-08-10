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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتكلفة 70 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 47 مركز شباب بـ12محافظة

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الاداره المركزية للمنشآت الشبابية عن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مركز شباب في 12 محافظة بتكلفة اجمالية 70 مليون جنيه، في إطار السعي المستمر من الوزارة لتطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.


وتتضمن تلك المشروعات  بمحافظة الجيزة مراكز شباب "الكداية، منيل سلطان قبلي، منيل سلطان بحري، جرزا، المنوات، ام دينار، الاقواز، اولاد علام"، وفي محافظة كفر الشيخ مراكز شباب "قبريط، الرملة، الجدية"، وفي محافظة القليوبيه مركز شباب "سرياقوس".

 

كما تضمنت في محافظة القاهرة مركز شباب "التبين"، وفي محافظة الشرقية مركز شباب "ابو كبير"، وفي محافظة المنوفية مراكز شباب "قويسنا البلد، منشأة سلطان، البتانون، مدينة شبين الكوم"، وفي محافظة الغربية مراكز شباب "دلبشان، منشأة جنيدي، ميت عساس، كفر الساحل"، وفي محافظة الدقهلية مركز شباب "إخطاب"، وفي محافظة أسيوط مراكز شباب "نجع حسن عبدالرحيم، التمساحية"، وفي محافظة المنيا مراكز شباب "دمشير، اولاد الشيخ، الجرنوس، ابوجرج".

 

كما تم الانتهاء من تطوير مركز شباب "السيفا" بالقليوبية، وكذا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مركز شباب الهايكستب بمحافظة القاهرة، وكذا مراكز شباب "ميت طاهر، ميت عاصم" فى منية النصر، ومراكز شباب"البصراط، النساميه، والجمامله" فى المنزله، ومركز شباب "شاوه" بالمنصوره، ومراكز شباب "الحريه، الجنينه، بشلا" بمحافظة الدقهلية، وفي محافظة بنى سويف مراكز شباب"الحكامنة، العواونة، الجفادون، الشوبك"، وفي محافظة البحيرة مراكز شباب "دنشال، شرنوب، سحالى".


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تطوير مراكز الشباب يساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي تزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع، منوها الي ان تطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب على رأس اولويات الوزارة، وكذا تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة.

 

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة على تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادى خدمى متكامل.

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