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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة الصادرات..

محمد السلاب يطالب بالتوسع فى المدارس الفنية الملحقة بالمجمعات الصناعية

محمد مصطفى السلاب
محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

طالب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوسع فى إنشاء المزيد من المدارس والكليات الفنية والتطبيقية الصناعية، الملحقة بالمجمعات الصناعية، فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع الصناعى بإنشاء العديد من المجمعات الصناعية فى كافة المجالات والتى توليها الدولة أهمية كبرى.

 

وأكد السلاب على أهمية ربط التعليم الفنى العالى وقبل الجامعى بسوق العمل مباشرة، من خلال الدراسة والتدريب بالمجمعات الصناعية مختلفة التخصصات، فى ظل دعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير التعليم الفنى وجذب الاستثمار الأجنبى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

 

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وأشار السلاب إلى أن الدول التى حققت نهضة صناعية كبرى، اهتمت بتطوير التعليم الفنى وربطه بالصناعة، وهو ما قامت به ألمانيا، وسنغافورة، وغيرها من الدول التى لديها تجارب صناعية متطورة، لافتا إلى أن الاستثمار الصناعى دائما ما يبحث عن الأيدى العاملة المدربة والمؤهلة – وهى أحد أكبر مشاكل الصناعة فى مصر - وهو ما يوفره التعليم الفنى المتطور الذى يعتمد على التطبيق العملى بشكل أساسى، وتوفره تجربه المدارس والكليات التطبيقية، والتى توليها الدولة أهمية كبرى حاليا.

 

وطالب السلاب برفع وعى الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم الفنى، وتكثيف التوعية بالمدارس والكليات التطبيقية الجديدة، والتى تسهم فى إيجاد فرص عمل لأبنائهم نتيجة تأهيلهم بالشكل الكافى لما يتطلبه سوق العمل، لافتا إلى أن تطوير التعليم الفنى ورفع كفاءة الخريجين هى بداية الطريق لرفع كفاءة الإنتاج الصناعى وجذب المزيد من فرص الاستثمار الأجنبى وزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد القومى للدولة

لجنة الصناعة مجلس النواب المجمعات الصناعية الاستثمار الأجنبي فرص العمل

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