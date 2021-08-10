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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قادمين من أبو ظبى

وصول اليختين السياحيين Alisund و Pearl لميناء شرم الشيخ.. صور

ميناء شرم الشيخ
ميناء شرم الشيخ

أعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استقبال ميناء شرم الشيخ، يختين سياحيين، قادمين من أبو ظبى وهما اليخت السياحي Alisund وهو بطول 63 مترا ، غاطس 5.2 متر وعلى متنه 11 راكبا و20 فرد طاقم ويرفع العلم الإنجليزي.

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كما استقبل ميناء شرم الشيخ،  اليخت السياحي Pearl وهو بطول 59.4 متر ، غاطس 3.5 متر وعلى متنه 11 راكبا و17 فردا طاقم ويرفع علم إنجلترا وذلك لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتمتع بالرياضات المائية بمدينة شرم الشيخ.

 أشار بيان هيئة الموانئ إلي التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات لليخوت السياحية لجذب المزيد من الحركة السياحية وتنمية سياحة اليخوت بموانئ البحر الأحمر.

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يأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية سياحة اليخوت بالبلاد وتوجيهات  الفريق كامل الوزير وزير النقل، بتقديم كافة التسهيلات للسفن السياحة واليخوت بالموانئ المصرية.
 

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موانيء البحر الأحمر ميناء شرم الشيخ السفن السياحية البحر الحمر

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