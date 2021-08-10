11 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة سائق أوبر لترويجه مواد مخدرة بمدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تحديد جلسة 11 أغسطس، أولى جلسات محاكمة متهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر.
عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد ياسر عمر وأحمد كمال وعبد المجيد حلمي.
وأسندت النيابة للمتهم " محمد.ا"، سائق أوبر، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة قسم مدينة نصر.
وأكد معاون مباحث قسم مدينة نصر، في أمر الإحالة أنه وردت إليه من مصادره السرية قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، فتوجه إليه وما إن أبصره قام بضبطه وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكى يحوى على مخدر عشبى ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.