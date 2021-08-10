11 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة سائق أوبر لترويجه مواد مخدرة بمدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تحديد جلسة 11 أغسطس، أولى جلسات محاكمة متهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر.

عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد ياسر عمر وأحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهم " محمد.ا"، سائق أوبر، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة قسم مدينة نصر.

وأكد معاون مباحث قسم مدينة نصر، في أمر الإحالة أنه وردت إليه من مصادره السرية قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، فتوجه إليه وما إن أبصره قام بضبطه وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكى يحوى على مخدر عشبى ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.