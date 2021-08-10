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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد تجهيزات مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

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رافق الوزير خلال الجولة د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبد الفتاح سعودي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق بالوزارة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، ود.هبه شاهين المستشار الإعلامى لجامعة عين شمس ولفيف من مسئولى مكتب التنسيق للجامعات الحكومية.

واطمأن د. عبدالغفار، خلال الجولة التفقدية، على المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، وأكد على ضرورة الاهتمام بجميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلاب، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكل الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام إلتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

وقام وزير التعليم العالي بزيارة القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، والتأكد من توفير جميع الإمكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

 

كما التقى الوزير بعدد من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوموا به طوال فترة التنسيق.

أكد الوزير على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على إلتزام جميع المترددين على مكتب التنسيق بتعليمات التباعد الاجتماعي وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.

 

جدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي تستمر حتى 19 أغسطس الجاري.

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