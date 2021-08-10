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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جائزة دبي للإبداع الرياضي تبدأ تسلم ملفات ترشح أبطال الأولمبياد

جائزة الإبداع الرياضى
جائزة الإبداع الرياضى

بدأ مجلس إدارة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي " في دبي إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بتلقي ترشيحات الفائزين في مختلف منافسات أولمبياد طوكيو من الرياضيين العرب والاتحادات واللجان الأولمبية العربية الطامحين للفوز بالجائزة بفضل انجازهم الأولمبي، وذلك سيرا على نهج الجائزة في تكريم الأبطال الأولمبيين منذ دورتها الأولى عام 2009 والتي تم فيها تكريم عدد من الفائزين في أولمبياد بكين وفي المقدمة منهم السباح التونسي أسامة الملولي، وتواصل تكريم الفائزين في أولمبياد لندن 2012 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، كما تم تمديد فترة الترشح للدورة الحادية عشرة من الجائزة إلى يوم 15 سبتمبر المقبل لإتاحة الفرصة لأبطال أولمبياد طوكيو للترشح للفوز بالجائزة الأكبر في القطاع الرياضي من حيث قيمة الجائزة وتنوع فئاتها.

وثمنت الجائزة النتائج المميزة للرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو وتحقيق حصيلة قياسية للرياضة العربية في المشاركات الأولمبية بلغت 18 ميدالية 5 منها ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات.

وأشادت الجائزة بحصيلة أولمبياد طوكيو من الميداليات التي تزيد بأربع ميداليات عن حصيلة أولمبياد ريو دي جانيرو التي بلغت 14 ميدالية منها ذهبيتان فقط، وأكدت أن الزيادة الكمية والنوعية في عدد الميداليات وارتفاع حصيلة الميداليات الذهبية إلى أكثر من الضعف عمّا تحقق في ريو دي جانيرو يدل على التطور والنضج في انتقاء وتطوير المواهب الرياضية في العديد من الدول العربية والخبرات التي اكتسبتها الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية العربية في تهيئة الرياضيين لهذا الحدث الرياضي الأكبر في العالم من التمثيل المشرف لأوطانهم والتواجد على منصات التتويج الأولمبية.

ويدل  أيضا على تطور المستويات الفنية للرياضيين العرب وقدرتهم على التفوق على منافسيهم في مختلف الرياضات ومن مختلف الدول حتى التي سبقت دولنا العربية في مزاولة الرياضة الاحترافية، وقدرة رياضيينا على الفوز برياضات لا تتمتع بجماهيرية كبيرة في دولنا العربية خصوصا فوز البطل المصري أحمد الجندي الذي منحته الجائزة عام 2019 لقب "سفير الإبداع الرياضي"، و الذي أحرز الميدالية الفضية في رياضة الخماسي الحديث متفوقا على أبطال عالميين من مختلف القارات ليؤكد تميزه في هذه الرياضة الصعبة ويضيف ميدالية أولمبية جديدة لرصيده الذي افتتحه عام 2018 بإحراز الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بأولمبياد الشباب في الأرجنتين وأضاف لها ميداليات ذهبية في بطولات العالم للناشئين والشباب.

وحثت "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" الرياضيين الإماراتيين والعرب من أصحاب الهمم للتألق في دورة الألعاب البارالمبية التي سيتم تنظيمها في طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل وتحقيق إنجازات جديدة لأصحاب الهمم كما حقق الرياضيون العرب في الأولمبياد الصيفي وسجلوا حصيلة قياسية في الدورات الأولمبية، حيث سيكون بإمكان المتألقين في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو التنافس للفوز بفئات الدورة 11 للجائزة والانضمام إلى نخبة الأبطال والبطلات الذين نالوا شرف الفوز بالجائزة بعد تحقيقهم إنجازات بارالمبية في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم اولمبياد طوكيو جائزة الابداع الرياضي الإبداع الرياضى أولمبياد طوكيو 2020

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