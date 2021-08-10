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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الريف المصري: لابد من وجود خريطة توضح الأراضى الصالحة للزراعة

الريف المصري
الريف المصري

قال اللواء عمر عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان يتعدى كونه مشروع زراعي، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وإقامة الأنشطة الزراعية القائمة على العمران وفتح مجالات كثيرة للشباب وتوفير البيئة الصالحة لتحقيق ذلك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري،  في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولجيا  الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان " الاستمثار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، أن مصر دولة مرتبطة بالزراعة، مشددا على أهمية التعاون والشراكات المختلفة لتطوير التنمية المستدامة واستصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة مما يعطي الفرصة لعمل مجتمعي عمراني وتوفير فرص العمل، مؤكدا أهمية الاستثمارات في الزراعة والتي باتت تمثل ضرورة حتمية للنهوض بأعمال الزراعة التعاقدية والإنتاج الزراعي.

وأوضح عبدالوهاب، أن شركة الريف المصري، لها رؤية قائمة على فكرة وعمل وتتنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030 والتنمية المستدامة والتي ترتكز على الأهداف العامة والنهج الذي تقوم عليه كمطور، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة اختبار كبير  مع البعد البيئ لأعمال التنمية المستدامة.

كما شدد عبدالوهاب، على أهمية وجود خريطة فى مصر توضح الأراضى الصالحة للزراعة لاستصلاح الأراضي وبها المقنن المائي مع جودة المياه، موضحا أن شركة الريف المصر،  تقبل شرائح متعددة تكمن في صغار الشباب والمزراعين كذلك شريحة المنتفعين خاصة شرائح واضعي اليد وصغار وكبار المستثمرين.

كما شدد رئيس شركة الريف المصري، على أهمية العلم والتدريب والإرشاد الزراعي والتوعية من خلال مركز بحوث الزراعة، مشيرا إلى أن رأس مال الشركة 8 مليارات جنيه منها الحصص العينية والحصص النقدية ، مؤكدا التوسع في مناطق العلمين والفراراة وغرب المنيا، مع أهمية التنسيق مع الجهات في وزارة الزراعة والري لإضافة مساحات جديدة منها أيضا مناطق الطور وجنوب سيناء.

التنمية المستدامة الزراعة مجلس الوزراء استثمار الثروة الحيوانية وزارة الزراعة شركة الريف المصري

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