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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط وتحريز.. الدواء المصرية تعلن إجراءات صارمة على مستحضرات دوائية

صدى البلد

أعلنت هيئة الدواء المصرية، من خلال الإدارة المركزية للعمليات، ا. ع التفتيش على المصانع، عن ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من المستحضرات التالية.

مستحضر Bellacid Tablet إنتاج شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) تشغيلات ارقام 03210211 - 03200421 - 03200091 وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش بجلستهافي ۲۰۲۱/۸/۳ .

مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد اخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى هيئة الدواء المصرية، مع موافاتنا بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون احد أعضائها من مفتشى هيئة الدواء المصرية.

 


و مستحضر tolawest sachets تصنيع مصنع ويسترن تشغيلة رقم 19159 حيث أنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.


مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعيد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مقتتى الصيدلة مع موافاتنا بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشى الصيدلة.


وقد تم ارسال هذا المنشور للشركه المنتجة - مالك المستحضر ولشركات التوزيع للقيام بالاتي :

تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات، إرتجاع ما تم بيعه للصيدليات المحارب الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلة المذكور سالفة.

 

إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.


وقد تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ستقوم باتخاذ، الإجراءات المتبعة نحو المخالف بعد المدة المحددة. 

هيئة الدواء المصرية الصناعات الكيماوية الدواء المصرية مديرية الشئون الصحية التفتيش على المصانع محافظات الجمهورية

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