المؤشرات خضراء.. البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه عند مستوى 713.370 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 10853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2384 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13227 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4233 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3845 نقطة.