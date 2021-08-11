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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

صدى البلد

 رنيم ، ابنة محافظة الإسماعيلية ، استغاثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنجدتها، حيث ادعت تعرضها لاعتداء متكرر من والدتها وخالها ، حتى وصل الأمر إلى اتهامها لأمها بمحاولة دهسها بسيارتها الخاصة.

شاهد.. القصة الكاملة لدهس أم لابنتها بسبب الحجاب في الإسماعيلية

دهستها أمها بسيارتها.. توقيع الكشف الطبي على فتاة الإسماعيلية


من جهتها، نفت الأم محاولتها دهس رنيم بسيارتها، مؤكدة أن سبب وقوع المشاجرة إصرار رنيم على خلع الحجاب، الأمر الذي ترفضه الأم بشدة، خاصة أنها من أصول صعيدية، مؤكدة: "حاولت أرضيها، دي رنيم بنتي الوحيدة، عزمتها على العشا، وركبنا العربية، وفجأة لقيتها بتصرخ، وتطلب النجدة ونزلت من العربية، قولت ألحقها، وماكانش قصدي أصدمها والدليل عدم إصابتها".

وكانت نيابة ثالث الإسماعيلية ، برئاسة المستشار أسامة صفي، وكيل نيابة ثالث الإسماعيلية، قررت إخلاء سبيل أم وشقيقها، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بدهس سيدة لابنتها بسبب رغبتها في خلع الحجاب، مع دفع غرامة قدرها 500 جنيه.


فيما قالت سماح محمد، والدة الفتاة، إنها وفرت كل متطلباتها للفتاة منذ توليها تربيتها بعد انفصالها عن والدها، وتحملت مشاقا كبيرة في توفير عيشة كريمة لها وتوفير جميع متطلباتها دون كلل أو ملل.


وأوضحت والدة الفتاة  أنها تعمل ممرضة، وأضافت أن المشكلة الأخيرة نشبت بسبب إصرار ابنتها على خلع الحجاب، وتابعت: "هربت بنتى مني في الشارع وشتمتني، وقالت لي غوري في داهية، ولما حصلت مشادة بيننا صرخت، وقالت أمي هتموتني وحررت ضدي محضرا ليلقى القبض علي وترفض التنازل عنه كجزاء التربية وتحمل الصعاب من أجلها".

تحقيقات النيابة

وكانت نيابة الإسماعيلية أمرت مساء أمس، الاثنين، بإخلاء سبيل الأم وابنتها من سرايا النيابة بعد اتهام الابنة لوالدتها بمحاولة دهسها بالسيارة.

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد بنشر فتاة تدعى رنيم، 18 سنة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، ما يفيد باحتجاز والدتها وخالها لها.

وقالت الفتاة إن والدتها صدمتها بالسيارة في أحد الشوارع الرئيسية في الإسماعيلية ونقلت إلى المستشفى مصابة بكدمات وجروح، مشيرة إلى أن والدها طبيب مقيم بالسعودية وانفصل عن والدتها، وأنها حاولت مرارا الاتصال به إلا أنه كان دائم التهرب منها.

ولمعرفة المزيد حول حالة الفتاة والأم.. تابع الفيديو جراف التالي:

رنيم محافظة الاسماعيلية والدتها والدتها وخالها نيابة ثالث الإسماعيلية

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