عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية .. مشاركة 33 مختصاً بورشة عمل "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب" خلال الفترة من 22 - 26 / 12 / 1442هـ الموافق 1 - 5 / 08/ 2021م، وذلك في مقر البنك المركزي السعودي.


وشهدت الورشة مشاركة 33 مختصاً يمثلون العديد من الجهات المعنية، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.


واستهدفت الورشة، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية، مساعدة المختصين من الجهات المشاركة في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، كما ركزت الورشة على تعزيز القدرات لرفع مستوى التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية.


وبهذه المناسبة، أعرب نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل القليش عن شكره وتقديره للمشاركين من جميع الجهات المعنية على مشاركتهم الفاعلة في هذا البرنامج، متمنياً أن يحقق البرنامج الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن استمرار مثل هذه البرامج سيُسهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.


وأشار القليش، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركاً، فيما سيعقد خلال الفترة القادمة 8 ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج.


تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم، تضمنت في أحد أهدافها "تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.


ولمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ زيارة موقع اللجنة الدائمة على الإنترنت www.aml.gov.sa .

اقتصاد السعودية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب عادل القليش مكافحة غسل الأموال

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في محافظات مصر

الجزائر.. وفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين في تيزي وزو

هل يجوز تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟ الإفتاء ترد

بسعر رخيص وبطارية كبيرة.. نوكيا تطلق رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus

ينتشر في الأماكن الحارة.. مرض نادر ومرعب ينهي حياة مواطنين أمريكيين

شاهد .. سباق تسارع بين سيارة فيراري 488 بيستا وأخرى سوبر كار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

كارثة أخلاقية.. رامي رضوان يكشف عن محاولات لتصوير جثة دلال عبد العزيز

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ