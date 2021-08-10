حذر لاعبيه من تتبع الزمالك.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية إستعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها التاسعة مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويختتم أبناء الرداء الأحمر تدريباتهم بإستاد التتش قبل السفر الي الإسكندرية والمبيت هناك بقائمة مكونة من 22 لاعباً.

ولا يزال بدر بانون غائبا عن تشكيلة الأهلي للمباريات بسبب إستمرار إيجابية عينته بفيروس كورونا وسوف يخضع لمسحة طبية جديدة اليوم بعد ان زالت جميع الأعراض ووصول درجة حرارته للمعدل الطبيعي ، كما بدأ وليد سليمان في التدريب الخفيف بالكرة وسوف يكون له دور في المباريات المقبلة بسبب الخبرات الكبيرة .

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني محاضرة مطولة أمس شهدت عرض العديد من لقطات الفيديو للإسماعيلي شرح خلالها نقاط القوة والضعف، وقال المدير الفني الجنوب أفريقي للاعبيه إن المنافس ليس سهلاً وسيقاتل بهدف تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الدوري والبعد عن دوامة الهبوط للدرجة الأدني.

وأضاف:" مباراة الغد هي النقطة المفصلية في مشوار المنافسة علي لقب مسابقة الدوري وإستمرار الصراع مع المنافس، الإسماعيلي واحد من اقوي الفرق في مصر مهما كان ترتيبه في جدول الدوري .. تظل مبارياته مع الاهلي لها شكل وطابع خاص ".

وتابع:" يجب ألا تنظر للزمالك ومبارياته ولا نلعب عليها.. لا تضعوا ضغوطاً فوق كاهلكم.. تركيزنا في الفوز بمبارياتنا فقط ووقتها سوف نحسم المسابقة بالمواجهات المباشرة حتي إذا فاز المنافس بمارياته".

كان المران الرئيسي للاهلي قد شهد إستقرار موسيماني على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الغد ويتضمن كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني ( أكرم توفيق ) وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف.