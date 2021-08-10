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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل تكشف أسباب صعوبة فقدان الوزن

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية، إن مشكلات الغدة الدرقية سبب من أسباب عدم القدرة على فقدان الوزن، وليس فقط الإفراط في الطعام.

 

وأضافت “سهيل”، خلال لقائها ببرنامج "ست ستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مشكلات الغدد والهرمونات لا تمنع من فقدان الوزن ولكنها تبطئ من عملية الفقد.

 

وتابعت أن هناك كورسا غذائيا معينا يمنع مريض السمنة بشكل تلقائي من تناول كميات كبيرة من الطعام،  وهذا يرجع إلى أن الكورس يحتوي على مواد عشبية تقلل الشهية.

 

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لخفض 30 كيلو خلال شهرين ونصف من خلال اتباع كورس غذائي معين، بالمتابعة مع الطبيب المختص.

دعاء سهيل الدكتورة دعاء سهيل الغدة الدرقية اخبار التوك شو فقدان الوزن

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