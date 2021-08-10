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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاب يفقد 40 كيلو من وزنه في 4أشهر.. دعاء سهيل تكشف السر

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

استعرضت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، تجربة أحد الشباب الذين كانوا يعانون من مرض السمنة ، وتمكن من خسارة 40 كيلو جرام في خلال 4 شهور.

 

وقالت الدكتورة دعاء سهيل ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الحالة كانت مستمرة في المتابعة مع أحد خبراء التغذية في منظومتها، مشيرة إلى أن جميع الخبراء في تلك المنظومة متعاونون مع الحالات.

 

وأوضح الشاب أنه كان يعاني من السمنة المفرطة ، منذ 3 سنوات، بسبب الأكلات السريعة ، والسكر الزائد في المشروبات . 


خبيرة تغذية: غلق الشهية يساعد على خفض الوزن.. فيديو

 

وقالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لغلق شهية مريض السمنة من خلال تناول أعشاب معينة على ثلاثة جرعات يوميًا، حتى لا يشعر مريض السمنة بالجوع مطلقا.


وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكوجيك والجرسنيا والبيسليم من الأعشاب الفعالة جدًا في تقليل الشهية، خلاف أنها تزيد من الإحساس بالعطش، وبالتالي يتناول مريض السمنة الكثير من الماء، وهذا يزيد من معدل الحرق إلى حد كبير.


ولفتت إلى أن هناك إمكانية لخفض 30 كيلو خلال شهرين ونصف من خلال أتباع كورس غذائي معين، بالمتابعة مع الطبيب المختص.


بالفيديو.. خبيرة تغذية: خفض الوزن ممكن بدون حرمان

 

وقالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن مع تناول كل أنواع الطعام بدون حرمان، ولكن بكميات محددة، مشيرة إلى أن تقليل الشهية من خلال بعض الأعشاب يؤدي إلى تناول كميات محددة من الطعام، وبالتالي ينخفض الوزن مع الوقت.


وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن من يتبع كورس غذائي معين ليس ضعيف الإرادة، ولكنه غير قادر على خفض الوزن بمفرده، خاصة وأن الطعام يعتبر إغراء بالنسبة للكثير.


وتابعت أن هناك كورس غذائي معين يمنع مريض السمنة بشكل تلقائي من تناول كميات كبيرة من الطعام،  وهذا يرجع إلى أن الكورس يحتوي على مواد عشبية تقلل الشهية. 
 

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