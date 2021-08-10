بتكلفة 5 ملايين جنيه.. إنشاء كوبري ك 10.8 على بحر فاقوس بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز ومدينة ههيا لمتابعة نسب تنفيذ مشروع انشاء كوبري ك 10.8 على بحر فاقوس أمام قرية العلاقمة والمقام بتكلفه 5 ملايين جنيه لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

قدم المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظ الشرقية شرحاً تفصيليا عن مراحل انشاء الكوبري وتمت الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال بالكوبري منتصف أبريل الماضي والمقام بعرض 10 أمتار منها 2 متر أرصفة ومن المقرر الانتهاء منه مطلع العام القادم وجار الانتهاء من إقامة الأعمدة والخوازيق بالكوبري حيث بلغت نسبة التنفيذ 20 % وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئيسة مركز ومدينة ههيا بالبدء فوراً في إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة اللازمة للكوبري القديم والإبقاء عليه وذلك استجابة لمطالب أهالي القرية وليصبح ممراً آمنا لهم.

كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين المتواجدين بموقع إنشاء الكوبري الجديد واستمع لمشاكلهم موجهاً رئيسة مركز ومدينة ههيا بفحصها وحلها فورا والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لهم.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندسة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا.