عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. إنشاء كوبري ك 10.8 على بحر فاقوس بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز ومدينة ههيا لمتابعة نسب تنفيذ مشروع انشاء كوبري ك 10.8 على بحر فاقوس أمام قرية العلاقمة والمقام بتكلفه 5 ملايين جنيه لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

 

قدم المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظ الشرقية شرحاً تفصيليا عن مراحل انشاء الكوبري وتمت الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال بالكوبري منتصف أبريل الماضي والمقام  بعرض 10 أمتار منها 2 متر أرصفة ومن المقرر الانتهاء منه مطلع العام القادم وجار الانتهاء من إقامة الأعمدة والخوازيق بالكوبري حيث بلغت نسبة التنفيذ 20 % وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

سكان العصلوجي فى الشرقية يستغيثون من انتشار الكلاب المسعورة

صحة الشرقية: جهود مكثفة لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئيسة مركز ومدينة ههيا بالبدء فوراً في إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة اللازمة للكوبري القديم والإبقاء عليه وذلك استجابة لمطالب أهالي القرية وليصبح ممراً آمنا لهم.

 

كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين المتواجدين بموقع إنشاء الكوبري الجديد واستمع لمشاكلهم موجهاً رئيسة مركز ومدينة ههيا بفحصها وحلها فورا والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لهم.

 

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندسة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا.

الشرقية محافظ الشرقية اخبار الشرقية اخبار المحافظات اخبار محافظة الشرقية

موضوعات متعلقة

صحة الشرقية: جهود مكثفة لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

أورمان الشرقية تُسلم قروضا حسنة لـ 117 مستفيدا لإقامة مشروعات صغيرة

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022 في مصر

أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة

بعيدًا عن الإفراط فيه .. فوائد التين الشوكي للمعدة

أخبار التكنولوجيا..فيسبوك تتيح أدوات جديدة لنقل البيانات.. وتيك توك الأكثر تحميلا

بطل الـ «لخبطة الكروية».. لماذا الدوري المصري أغرب بطولة في العالم ؟

هل شاهد النبي الهجرة في منامه قبل موعدها ؟ معجزة لا يعرفها الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

البنتاجون: مصر مهمة لأمريكا في العديد من الملفات .. ويجب مواصلة دعمها عسكريا

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

حادث مروع على الدائري الأوسطي أسفل الأوتوستراد.. صور

هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها| خاص

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

فيديو

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ