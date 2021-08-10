أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة مصر للمقاصة، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز .
ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: حمزة معوض
خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه.
خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.