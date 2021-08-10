شعبة الأدوية: مخزون بروتوكول علاج كورونا يكفي لمدة سنة

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن المخزون من أدوية بروتوكول كورونا يكفي لمدة سنة مشيرا إلى أنه لم يتم رصد نقص في الأسواق من الأصناف الاستراتيجية مثل أدوية الضغط والسكر والقلب.

وأضاف الدكتور علي عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على صدى البلد، أنه تم سحب دواء خاص برفع كفاءة الكبد متواجد منذ فترة في الأسواق ولكن هيئة الدواء تراقب في الأسواق وتسحب عينات عشوائية ويتم تحليلها بصفة دورية.

وأضاف أنه على مستوى العالم تتم المراقبة الدورية ويتم استدعاء وسحب تشغيلات معينة مشيرا إلى أنه تم سحب عقار الكبد من الصيدليات لتغيير الخصائص الطبيعية وعدم مطابقته للمواصفات.



أوضح أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدى لعدم صلاحية بعض الأصناف ويتم التفتيش بصفة دورية وفي ظل الأجواء الحارة حاليا يجب الاهتمام بالتخزين خاصة أن بعض الادوية تحتاج درجات حرارة معينة.

قال الدكتور علي عوض رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك إجراءات متابعة تُجرى بشكل دائم على عمل مصانع سوق الدواء، سواء من قِبل هيئة الدواء أو مديريات الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه إذا تم رصد أي مخالفات، يبدأ تطبيق الإجراءات الاحترازية على الفور، تشمل وقف لنزول وإنتاج هذه المستحضرات لحين إعادة التحليل من خلال معامل هيئة الدواء، بحيث إذا كانت مطابقة للمواصفات وخالية من أي مشكلات فيتم التصريح بنزولها.

وأوضح أنه إذا ظهرت أي مشكلة في هذه الأدوية يتم استبعادها وإعدامها وعدم التعامل بها على الإطلاق، مؤكدًا أن صناعة الدواء تعتبر مكلفة، وأن أي مصنع دواء تكون له مواصفات معينة في البناء، ويُشترط جودة صناعة وجودة منتج.

وأشار إلى أن كل مصنع دواء يُشترط عليه سحب عينات من الهواء والجدران ومختلف الأماكن به، وذلك للتأكد من حجم الميكروبات الموجودة داخله، بحيث ألا تزيد أعدادها.

وأكّد أن هذه الإجراءات وُضعت تحسبًا لحدوث أي شيء ما شأنه أن يمثّل خطورة، لافتًا إلى أن يتم إجراء تفتيش دوري لتحقيق هذا الغرض.

وأوضح أن قرار وزارة الصحة بسحب ووقف تداول 57 مستحضرا، خاصة بمصنع دلتا جراند فارما جاء بعد رصد بعض التجاوزات، لا تتعلق بجودة المنتج، لكن في بعض إجراءات جودة التصنيع.

وأفاد بأنه لن يتم تداول هذه المستحضرات إلا بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، موضحًا أن هيئة الدواء يكون لديها توضيح لموقف كل منتج على الأرض.

يُشار إلى أن منشور وزارة الصحة ذكر أن هذا القرار طبقا للكتاب الوارد من رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن القضية رقم 344 لسنة 2020، وذلك لحين صدور منشور الضبط والتحريز من هيئة الدواء المصرية.