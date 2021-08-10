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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يتقدم على وادي دجلة من ركلة جزاء

صدى البلد

سجل غزل المحلة الهدف الاول فى شباك وادي دجلة ، خلال الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين  ، علي ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ 29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف غزل المحلة فى الدقيقة 28 عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء بعد تدخل من الفار .

وتفرض حالة من القلق نفسها على مسئولى نادى وادى دجلة بسبب العروض القوية التى تلقاها عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبدالعاطى وأحمد عاطف ومحمد رضا ومحمود مرعى .


وتلقى وادى دجلة عرضا رسميا من  الزمالك يطلب فيه شراء الثنائى محمد عبدالعاطى ومحمد هلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد ظهور اللاعبين بشكل مميز مع الفريق الدجلاوى على مدار الفترة الماضية .

و تلقى وادى دجلة عروضا رسمية من إنبي وسموحة وغيرهم من الأندية للحصول على الثلاثى أحمد عاطف ومحمد رضا ومحمود مرعي .


وتسيطر حالة من القلق على مسئولى دجلة خوفا من انشغال اللاعبين بالعروض المقدمة لهم والتأثير على مستواهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة المهمة من مسابقة الدورى .


وطالب مسئولو دجلة اللاعبين بغلق ملف العروض بشكل تام ونهائى فى الفترة الحالية من أجل انتشال الفريق من الموقف الصعب والمتأزم بجدول ترتيب الدورى .

ترتيب وادي دجلة في الدوري المصري


ويحتل وادى دجلة المركز الـ 17 " قبل الأخير " بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة وبات قاب قوسين أو أودنى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى .

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