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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر إثر اصطدام سيارة بهما أثناء عبورهما الطريق في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة بهما على الطريق الفرعى ميت محمود  المنصورة، أمام قرية " الخليج " في محافظة الدقهلية.

حيث تلقى  اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من  اللواء ايهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بإصطدام سيارة بشخصين بالطريق الفرعى ميت محمود  المنصورة، أمام قرية " الخليج ".


بإنتقال الضباط والفحص تبين :- 

أنه أثناء سير السيارة رقم ( د ص ب ٤٢٧٢ نقل ) قيادة  محمود م ع   ٣٢ عاما سائق ، ومقيم قرية " ميت محمود "، و بمكان الحادث اصطدام بكلا من :- 
١ - فتحي برهام جبر ١ ٧  عاما فلاح .
٢ - رضا علي حسن ٦٧ عاما فلاح ، ويقيمان قرية " الخليج " . 


أثناء عبورهما الطريق تم اصابتهما وحدوث سحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهما الي  إلى مستشفى المنصورة العام ، وتوفى الأول عقب وصوله . 
وبسؤال  قائد السيارة، أيد ذات المضمون وأقر باصطدامه بهما دون قصدا منه اثناء عبورهما الطريق أمامه فجأة . 
تم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على سير الحركة المرورية بالطريق ،  وتم  استدعاء أحد أهليته المتوفى لسؤاله .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم   وجاري العرض على النيابة العامة . 

اخبار الدقهلية اخبار المحافظات اخبار محافظة الدقهلية اصطدام سيارة قرية الخليج محافظة الدقهلية

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