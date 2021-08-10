مصرع شخص وإصابة آخر إثر اصطدام سيارة بهما أثناء عبورهما الطريق في الدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة بهما على الطريق الفرعى ميت محمود المنصورة، أمام قرية " الخليج " في محافظة الدقهلية.

حيث تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بإصطدام سيارة بشخصين بالطريق الفرعى ميت محمود المنصورة، أمام قرية " الخليج ".



بإنتقال الضباط والفحص تبين :-

أنه أثناء سير السيارة رقم ( د ص ب ٤٢٧٢ نقل ) قيادة محمود م ع ٣٢ عاما سائق ، ومقيم قرية " ميت محمود "، و بمكان الحادث اصطدام بكلا من :-

١ - فتحي برهام جبر ١ ٧ عاما فلاح .

٢ - رضا علي حسن ٦٧ عاما فلاح ، ويقيمان قرية " الخليج " .



أثناء عبورهما الطريق تم اصابتهما وحدوث سحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهما الي إلى مستشفى المنصورة العام ، وتوفى الأول عقب وصوله .

وبسؤال قائد السيارة، أيد ذات المضمون وأقر باصطدامه بهما دون قصدا منه اثناء عبورهما الطريق أمامه فجأة .

تم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على سير الحركة المرورية بالطريق ، وتم استدعاء أحد أهليته المتوفى لسؤاله .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة .