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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة مسنة تُوفيت في حريق شقة بإمبابة

صدى البلد

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة مسنة اثر حريق شقة سكنية بإمبابة.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص الحريق.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفاة تقيم بمفردها ويتردد عليها شقيقها وزوجته وأولادهم، حيث يقيمون رفقتها في أحد الطوابق بالعقار، وأنه يوم الواقعة ذهبت زوجة شقيق المسنة للاطمئنان عليها كونها مصابة بـ"جلطة" فوجدتها مسجاة على ظهرها وبها آثار حروق في المطبخ داخل الشقة محل سكنها وتوفيت إثر نشوب حريق.

البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بمصرع شقيقته مسنة في حريق شقة سكنية ومقيمة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة في العقد السابع من عمرها مصابة بحروق ومسجاة على الأرض ووجود آثار حريق في المطبخ.

وبعمل التحريات وسؤال شقيقته المتوفاة "المبلغ" أفاد باقامتها بمفردها ومعاناتها مؤخرا من "جلطة" وأنه وزوجته وأولادهم دائمين التردد عليه واكتشفت زوجته ما حدث خلال زيادتها، وبمناقشة الزوجة أقرت بما جاء على لسان زوجها ونفوا وجود الشبهة الجنائية، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة شمال الجيزة امبابة المعمل الجنائى

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