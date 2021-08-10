أخصائي أول برمجة: نعمل على إزالة العوائق التي تواجه رائد الأعمال

قالت رؤى أحمد، أخصائي أول برامج استراتيجية، إنها تُركز على مساعدة الشركات الناشئة على النمو، ومن ثم التطوير، من خلال تقديم كورسات وبرامج تدريبية لمساعدة رائدات الأعمال على تطوير أعمالهم خلال الفترة المقبلة.



وتابعت "أحمد"، خلال لقائها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنها كانت مهندسة معمارية، وقامت بتغيير الكارير من خلال التطوع لتنظيم المؤتمرات في عام 2018، وبعد ذلك انتقلت إلى العمل في مجال تطوير الشركات الناشئة.

وأضافت أن البرامج التعليمية الخاصة بتطوير رائدات الأعمال أصبحت تجرى بشكل ثابت، وبعد ذلك تم التفكير على مساعدة رائدات الأعمال على الوصول إلى الموارد، وإزالة العوائق أيًا كانت نفسية أو معنوية.

أخصائي برامج استراتيجية: هذه أكبر مشاكل تواجه رائد الأعمال

قالت رؤى أحمد، أخصائي أول برامج استراتيجية، إن رائد الأعمال لديه احتياج للتعبير عن احتياجاته التقنية أو غير التنقية في مساحة آمنة، دون التعرض للانتقاد حول سبب افتتاح المشروع طالما هناك رغبة في إنهاء المشروع، وخلافه.



وتابعت "أحمد"، خلال لقائها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك مجتمع من رائدات الأعمال قائم طوال العام في كل أنحاء الجمهورية، ولكن أغلب الورش التدريبية لرائدات الأعمال تُجرى في القاهرة، لذلك هناك صعوبة في التواصل مع رائدات الأعمال في الريف، لذلك كان هناك ضرورة لوجود مجتمع لرائدات الأعمال بشكل ديجتال، وهذا الأمر بدأ بـ240 فرد، والآن وصل لـ40 ألف شخص.

ولفتت أخصائي أول برامج استراتيجية، إلى أن أكبر مشاكل رواد الأعمال تتمثل في البحث عن مكان آمن يعمل على دعم رائد الأعمال، عند حدوث إحباط أو مواجهة المشاكل.



