الاتحاد السكندري يهاجم الزمالك ب الحناوي وخالد قمر

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه فى مواجهة نادي الزمالك فى المباراة التى تقام بينهما فى اطار مباريات الاسبوع التاسع والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمار حمدي، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل.

الوسط: خالد الغندور، مروان عطية، هشام صلاح، أحمد نبيل مانجا.

وفي الهجوم: فوزي الحناوي، خالد قمر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان، عبدالسميع "سيمو"، أحمد حجي، أحمد راشد، مروان النجار، عبدالغني محمد، محمد رجب الصافي، بلال السيد، عادل ياسر إبراهيم.

وأصبحت مواجهة الاتحاد مع الزمالك واحدة من أهم مباريات الموسم الجاري كونها ستحدد مصير الفريق السكندري في التأهل إلى الكونفدرالية.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الترتيب برصيد 41 نقطة خلف بيراميدز الذي يأتي في المركز الرابع، بينما يصارع الزمالك على القمة مع الأهلي.