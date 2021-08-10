رئيس مصلحة الجمارك يهنئ علاء عبد الخالق بمنصبه الجديد

هنأ الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك اليوم، الثلاثاء، اللواء علاء عبدالخالق، مدير مباحث الجمارك بثقة وزير الداخلية وتعيينه مديرا لمباحث التهرب الجمركي.

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن أجهزة وإدارات مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك تقوم بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك لتنظيم حملات مشتركة على أماكن ومخازن وبؤر البضائع المهربة، والرقابة علي المنافذ والمستودعات والمناطق الحرة لضبط العديد من محاولات تهريب السلع والبضائع المستوردة غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية واستعادة ملايين الجنيهات من حقوق الخزانة العامة في تلك القضايا.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في عمليات الضبط، مشيرا إلى أهمية استمرار الحملات فى الحفاظ علي الأمن الاقتصادي لمصر واستعادة الانضباط في المنافذ والشارع التجاري بعد سنوات من تزايد عمليات تهريب السلع المستوردة والتي لا تتسبب فقط في ضياع موارد عامة ممثلة في الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة وغيرها من الضرائب المستحقة عليها ، بل الأهم فى تهديدها للصناعات المحلية والحد من قدرتها علي النمو والمنافسة بصورة عادلة داخليا وخارجيا.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك إن رجال مباحث التهرب الجمركى والعاملين بأجهزة مكافحة التهرب الجمركى يبذلون جهودا مضنية فى جميع الأوقات تفوق الواجب الوظيفي لجلب المعلومات الاستخباراتية عن محاولات التهريب والطرق والوسائل التي يلجأ لها المهربون للحفاظ علي حقوق الخزانة العامة وتحقيق العدالة الضريبية وحماية منافذ الوطن ، موجها التحية لرجال الأمن بوزارة الداخلية لنجاحهم في استعادة الأمن والإستقرار والانضباط للشارع المصري .

من جانبه أكد اللواء علاء عبدالخالق مدير مباحث الجمارك بالعاملين سعادته بالتعاون والتنسيق مع الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والإدارات المختصة بمكافحة التهرب الجمركي لبذل المزيد من الجهود لضبط كافة محاولات التهرب الجمركي التى تحاول الإضرار بالإقتصاد الوطني وحماية المجتمع والسوق المحلى من إستيراد والإتجار بالبضائع الممنوعة أوالمحظورة .

