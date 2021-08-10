غزل المحلة يتعادل فى الوقت القاتل أمام وادي دجلة

سجل غزل المحلة هدف التعادل فى شباك وادي وادي دجلة فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ 29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف غزل المحلة فى الدقيقة 91 عن طريق اشرف السيد من ركلة جزاء .

وافتتح غزل المحلة التهديف فى الدقيقة 28 عن طريق أحمد الشيخ من ركلة جزاء بعد تدخل من الفار .

وأدرك وادي دجلة هدف التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق احمد شريف من رأسية داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من حارس غزل المحلة .

ونجح وادي دجلة فى احراز الهدف الثاني فى الدقيقة 70 عن طريق احمد سعيد من ركلة جزاء .

وتفرض حالة من القلق نفسها على مسئولى نادى وادى دجلة بسبب العروض القوية التى تلقاها عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبدالعاطى وأحمد عاطف ومحمد رضا ومحمود مرعى .



وتلقى وادى دجلة عرضا رسميا من الزمالك يطلب فيه شراء الثنائى محمد عبدالعاطى ومحمد هلال خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد ظهور اللاعبين بشكل مميز مع الفريق الدجلاوى على مدار الفترة الماضية .

و تلقى وادى دجلة عروضا رسمية من إنبي وسموحة وغيرهم من الأندية للحصول على الثلاثى أحمد عاطف ومحمد رضا ومحمود مرعي .



وتسيطر حالة من القلق على مسئولى دجلة خوفا من انشغال اللاعبين بالعروض المقدمة لهم والتأثير على مستواهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة المهمة من مسابقة الدورى .



وطالب مسئولو دجلة اللاعبين بغلق ملف العروض بشكل تام ونهائى فى الفترة الحالية من أجل انتشال الفريق من الموقف الصعب والمتأزم بجدول ترتيب الدورى .

ترتيب وادي دجلة في الدوري المصري



ويحتل وادى دجلة المركز الـ 17 " قبل الأخير " بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة وبات قاب قوسين أو أودنى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى .