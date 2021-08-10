قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يوضح الفرق بين نظامي التربية المغلق والمفتوح..فيديو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، قمنا بنشر توجيهات ونصائح لكافة مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية وأهم هذه النصائح هو التأكد من عمل أجهزة التكييف في العنابر المغلقة بالإضافة إلى إجراء الصيانات اللازمة .

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن المربين يجب عليهم الاستفادة من الدعم الذى تقدمه وزارة الزراعية من خلال البنك المركزى لتطوير ورفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق .

وأوضح سليمان ، أن المربيين الذين يعملون بنظام التربية المغلق لا يعانون من اى تقلبات جوية سواء كان بها ارتفاع درجات أو انخفاض ، لافتا أن الدولة توفر تمويل بقيمة 5% لرفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق .

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ضبط 585 طنا غير مسجل.. الزراعة: تكثيف المرور والتفتيش على صناعة الأعلاف بالمحافظات

قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إنه وردت معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بمحافظة البحيرة يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، فقد قامت لجنة مشكلة من القطاع والمركز بمداهمة المصنع، وتم التحفظ على 585 طن من أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة وخامات غير صالحة كانت تعد لإستخدامها فى تصنيع الأعلاف.



وقامت لجنة أخرى بمداهمة مخزن لبيع بعض إضافات الأعلاف بمحافظة الجيزة ويقوم بالإعلان عن منتجاته عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتبين أن محل الإتجار غير مرخص وبه كميات 50 لتر من إضافات أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.



وأضاف سليمان أن هناك أيضا لجان أخرى مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديريات زراعة أسيوط، ومرسى مطروح، والنوبارية بإجراء تجارب تشغيل لخطوط تصنيع الأعلاف للتأكد من مدى تجانس مخاليط الأعلاف الناتجة فى عدد 12 مصنع مع سحب العينات وتحليلها فى المركز الإقليمى للاغذية والأعلاف وهو معمل مرجعى معتمد.



بالإضافة إلى أنه تم إعدام 10 طن إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية التي استوردت على أساسها، كما تم تسجيل 121 تسجيلة لمخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ما بين تجديد و أول مرة و إصدار 20 ترخيص تشغيل لمصانع أعلاف ما بين تجديد و أول مرة خلال الأسبوع الماضى.