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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين يكشف مفاجأة عن مرض عانى منه ميسي وموقف برشلونة

ميسي
ميسي

علق الإعلامي تامر أمين،  على انتقال ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي،  قائلا إن  توقيع ميسي لباريس سان جيرمان زلزال.

 

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  ميسي ترك برشلونة بعد 24 سنة  داخل جدران النادي ".

 

وتابع تامر امين :"  هل دموع ميسي في مؤتمر توديعه لـ برشلونة  كانت دموع حقيقية صادقة أم هي دموع التماسيح ودموع تمثيل فقط لكسب التعاطف".

 

رحيل ميسي عن برشلونة 

وأكمل تامر أمين :"  أصدق دموع ميسي في مؤتمر رحيله عن برشلونة لأنني مدرك فكرة الانتماء لـ برشلونة كمكان ترعرع فيه ميسي منذ الصغر "، مضيفا:"  عندما كان ميسي في عمر الـ 10 سنوات أصيب بمرض ضعف النمو  وكان علاج ميسي تكلفته 1000 دولار شهريا  وتم ارسال ميسي لـ نادي برشلونة  وانضم للنادي نظرا لموهبته الكبيرة ".

 

وأضاف تامر امين :"  نادي برشلونة عالج ميسي من مرضه الذي كان يعاني منه   وطوال فترة تواجده في برشلونة، عاش ميسي وتعالج واسترد صحته وعمل اسمه ونجوميته ،وبرشلونة بالنسبة لميسي أقرب وأهم من الارجنتين ".
 

ميسي برشلونة تامر امين باريس اخبار التوك شو

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