خوفا من تفشيه .. غينيا تراقب 155 مخالطا بأول مصاب بـ ماربورج

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية في غينيا تراقب 155 شخصا كانوا على اتصال بالشخص المصاب بفيروس ماربورج، وهو حمى نزفية شديدة العدوى، شبيهة بفيروس "إيبولا".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن غينيا تراقب 155 شخصا ربما كانوا على اتصال بحالة مصابة بفيروس ماربورج.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس، تسجيل أول وفاة بفيروس ماربورج، في غينيا، غرب أفريقيا، ليبدأ القلق يسيطر على العالم، في ظل الضغط الكبير على النظام الصحي في كل دول العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها، أمس، أن "المريض عولج في البدء في مستشفى محلي قبل أن تتدهور حالته سريعا ويلقى حتفه".

وتعد منطقة جيكيدو بجنوب شرق غينيا التي ظهرت بها الإصابة الأولى بماربورج، هي منشأ تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا في الفترة 2014-2016، وهو الأكثر دموية في التاريخ.

وقال جورج كي-زيربو، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في غينيا، إن ماربورج كان ينتشر في الحيوانات، وخاصة الخفافيش، في جنوب غينيا وسيراليون وليبيريا المجاورتين، لتنتقل إلى البشر بسبب تفاعلها الوثيق.

وأضاف كي-زيربو خلال مقابلة "لا توجد حالة ثانوية معروفة.. تم تعقب المخالطين و 155 شخصا تحت المراقبة لمدة ثلاثة أسابيع".

ولفت: "يتم الاحتفاظ بالمخالطين في المنزل معزولين عن أفراد الأسرة الآخرين، حيث تتم زيارتهم كل يوم للتحقق من الأعراض المحتملة".

