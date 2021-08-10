قدم لنا الدعم المعنوي والمادي.. مصطفى قنديل يكشف تفاصيل اللقاءات برئيس الوزراء

كشف مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لـ شركة سويڨل، تفاصيل لقاءات بـ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وقال مصطفى قنديل، في تصريحات مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، إنه رئيس الوزراء قدم لنا الدعم المعنوي والمادي، مضيفا أنه :"من غيره مكناش وصلنا لكل ده".

وتابع مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لـ شركة سويڨل، أنه أفخر واعتز بأن سويفل هي بالأساس شركة مصرية، شهدت مصر انطلاقتها الأولى، حيث استطعنا أن نحقق نجاحات مكنتنا من التوسع في أسواق أخرى، وأنا ثاني أصغر رئيس تنفيذي لشركة في بورصة ناسداك الأمريكية حاليا، وتبلغ قيمة الشركة حاليا 1.5 مليار دولار ونسعى إلى زيادة هذه القيمة لتصل إلى 15 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لـ شركة سويڨل، إن السوق المصرية تزخر بفرص الاستثمار المتنوعة، ويظهر ذلك جليا عبر قصص النجاح المُلهمة للعديد من الشركات الناشئة في مختلف المجالات.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ سويفل أن مصر تحفل بقامات عظيمة من الشباب المبدع والمبتكر، الذي يواصل الليل بالنهار، ويتحدى ذاته والظروف المحيطة به ليصنع من أحلامه حقيقة واقعية.

وتابع مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لـ شركة سويڨل، أن مئات المشروعات في مصر استطاع أصحابها أن يصنعوا علامات فارقة ونجاحات مبهرة، يمكنها أن تدخل غمار المنافسة عالميا وتخلق قصص نجاح ملهمة، مشيرا إلى أن هذا كله يُعزى إلى توجه الدولة الواضح لدعم مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

فيما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشاب المصري مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "سويڨل" المتخصصة في مجال النقل التشاركي، بحضور يوسف فتحي، المدير المالي للشركة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته بالشاب المصري الناجح، الذي استطاع أن يؤسس شركة ناشئة في عمر صغير، والصعود بها إلى مستوى عالمي، مشيرا إلى أن الحكومة تشجع وتدعم بكل السبل الممكنة كل الأفكار والجهود من الشباب المصري، ونحن على أتم استعداد لدعم الشركة، متمنياً رؤية آلاف الشركات في مصر مثل شركة "سويفل".

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه لقنديل:"أنتم قدوة للشباب المصري، فكل من لديه أفكار جيدة ويعمل بجد واجتهاد سينجح، وأنتم مثال علي ذلك"، مؤكدا: أبوابنا مفتوحة لاستقبال ودعم كل شاب مصري لديه أفكار ابتكارية، ونحن على أتم استعداد لمناقشة كافة التحديات التي قد تواجه هؤلاء الشباب وتذليل العقبات أمامهم حتى يتمكنوا من الانطلاق بأعمالهم إلى آفاق أكثر نجاحا".